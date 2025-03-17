LifeStyle24 підготував щирі привітання з Днем ангела Олексія у віршах, картинках і прозі. Надішліть їх своїм знайомим, друзям і близьким та побажайте їм усього найкращого.
Не пропустіть Календар днів ангела на березень 2025 року: хто святкуватиме свої іменини
Привітання з Днем ангела Олексія 2025: картинки, проза й вірші
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З Днем ангела Олексія,
Прийми привітання!
***
З Днем ангела, Олексію! Нехай твої кроки по житті будуть легкими, а крила ангела надійно захищають від буденних турбот.
Привітання з Днем ангела Олексія 2025 / Колаж LifeStyle24
***
Вітаю тебе з Днем ангела, Олексію! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч і кожну мить веде тебе тільки безпечною дорогою! Бажаю тобі душевної гармонії, любові та всього доброго і світлого!
***
Бажаю, Олексію, хай ангел із неба,
Завжди буде чуйний і добрий до тебе.
Дарує кохання, тепло, і надію,
Здійснює твою заповітну мрію!
Хай просить у Бога щасливої долі,
Добра для душі, а для серця – любові!
Привітання з Днем ангела Олексія 2025 / Колаж LifeStyle24
***
З Днем ангела, Олексію! Бажаю, щоб твій янгол-охоронець ні на секунду тебе не залишав, відводив всі хмари, допомагав, коли ти будеш його сильно потребувати та ніколи не підводив!
***
З Днем ангела, Олексію! Нехай твій крилатий захисник вбереже тебе від негоди, непотрібної печалі, дурних ідей, поганих людей, злих днів. Нехай у твоєму житті завжди править щастя і любов та нехай твій шлях буде усіяний зірками удачі та надії.
Привітання з Днем ангела Олексія 2025 / Колаж LifeStyle24
***
Нехай літа волошками цвітуть!
Життя ясне дарує ангел з неба,
Хай щастя й радість в дім твій увійдуть,
І у душі оселяться у тебе!
З Днем ангела, з чудовим, гарним днем.
Хай буде доля сонечком зігріта
Хай ангел захищає від проблем,
А у житті завжди квітує літо.
***
Вітаю з Днем ангела! Бажаю щасливої та радісної історії твого життя, прикрашеної добрими епізодами й сюжетом добробуту, прекрасного настрою і великої удачі на шляху до заповітної мрії, міцного здоров'я і незгасної любові в серці.