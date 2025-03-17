LifeStyle24 підготував щирі привітання з Днем ангела Олексія у віршах, картинках і прозі. Надішліть їх своїм знайомим, друзям і близьким та побажайте їм усього найкращого.

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Привітання з Днем ангела Олексія 2025: картинки, проза й вірші

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З Днем ангела Олексія,

Прийми привітання!

***

З Днем ангела, Олексію! Нехай твої кроки по житті будуть легкими, а крила ангела надійно захищають від буденних турбот.

Привітання з Днем ангела Олексія 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю тебе з Днем ангела, Олексію! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч і кожну мить веде тебе тільки безпечною дорогою! Бажаю тобі душевної гармонії, любові та всього доброго і світлого!

***

Бажаю, Олексію, хай ангел із неба,

Завжди буде чуйний і добрий до тебе.

Дарує кохання, тепло, і надію,

Здійснює твою заповітну мрію!

Хай просить у Бога щасливої долі,

Добра для душі, а для серця – любові!

Привітання з Днем ангела Олексія 2025 / Колаж LifeStyle24

***

З Днем ангела, Олексію! Бажаю, щоб твій янгол-охоронець ні на секунду тебе не залишав, відводив всі хмари, допомагав, коли ти будеш його сильно потребувати та ніколи не підводив!

***

З Днем ангела, Олексію! Нехай твій крилатий захисник вбереже тебе від негоди, непотрібної печалі, дурних ідей, поганих людей, злих днів. Нехай у твоєму житті завжди править щастя і любов та нехай твій шлях буде усіяний зірками удачі та надії.

Привітання з Днем ангела Олексія 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Нехай літа волошками цвітуть!

Життя ясне дарує ангел з неба,

Хай щастя й радість в дім твій увійдуть,

І у душі оселяться у тебе!

З Днем ангела, з чудовим, гарним днем.

Хай буде доля сонечком зігріта

Хай ангел захищає від проблем,

А у житті завжди квітує літо.

***

Вітаю з Днем ангела! Бажаю щасливої та радісної історії твого життя, прикрашеної добрими епізодами й сюжетом добробуту, прекрасного настрою і великої удачі на шляху до заповітної мрії, міцного здоров'я і незгасної любові в серці.