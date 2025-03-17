LifeStyle24 подготовил искренние поздравления с Днем ангела поздравления с Днем ангела Алексея в стихах, картинках и прозе. Отправьте их своим знакомым, друзьям и близким и пожелайте им всего наилучшего.

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Поздравления с Днем ангела Алексея 2025: картинки, проза и стихи

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З Днем ангела Олексія,

Прийми привітання!

***

С Днем ангела, Алексей! Пусть твои шаги по жизни будут легкими, а крылья ангела надежно защищают от будничных забот.

Поздравления с Днем ангела Алексея 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Поздравляю тебя с Днем ангела, Алексей! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом и каждое мгновение ведет тебя только безопасной дорогой! Желаю тебе душевной гармонии, любви и всего доброго и светлого!

***

Бажаю, Олексію, хай ангел із неба,

Завжди буде чуйний і добрий до тебе.

Дарує кохання, тепло, і надію,

Здійснює твою заповітну мрію!

Хай просить у Бога щасливої долі,

Добра для душі, а для серця – любові!

Поздравления с Днем ангела Алексея 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

С Днем ангела, Алексея! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель ни на секунду тебя не оставлял, отводил все тучи, помогал, когда ты будешь в нем сильно нуждаться и никогда не подводил!

***

С Днем ангела, Алексей! Пусть твой крылатый защитник убережет тебя от непогоды, ненужной печали, глупых идей, плохих людей, злых дней. Пусть в твоей жизни всегда правит счастье и любовь и пусть твой путь будет усеян звездами удачи и надежды.

Поздравления с Днем ангела Алексея 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Нехай літа волошками цвітуть!

Життя ясне дарує ангел з неба,

Хай щастя й радість в дім твій увійдуть,

І у душі оселяться у тебе!

З Днем ангела, з чудовим, гарним днем.

Хай буде доля сонечком зігріта

Хай ангел захищає від проблем,

А у житті завжди квітує літо.

***

Поздравляю с Днем ангела! Желаю счастливой и радостной истории твоей жизни, украшенной добрыми эпизодами и сюжетом благополучия, прекрасного настроения и большой удачи на пути к заветной мечте, крепкого здоровья и неугасающей любви в сердце.