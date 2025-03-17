LifeStyle24 подготовил искренние поздравления с Днем ангела поздравления с Днем ангела Алексея в стихах, картинках и прозе. Отправьте их своим знакомым, друзьям и близким и пожелайте им всего наилучшего.
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Поздравления с Днем ангела Алексея 2025: картинки, проза и стихи
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З Днем ангела Олексія,
Прийми привітання!
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С Днем ангела, Алексей! Пусть твои шаги по жизни будут легкими, а крылья ангела надежно защищают от будничных забот.
Поздравления с Днем ангела Алексея 2025 / Коллаж LifeStyle24
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Поздравляю тебя с Днем ангела, Алексей! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом и каждое мгновение ведет тебя только безопасной дорогой! Желаю тебе душевной гармонии, любви и всего доброго и светлого!
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Бажаю, Олексію, хай ангел із неба,
Завжди буде чуйний і добрий до тебе.
Дарує кохання, тепло, і надію,
Здійснює твою заповітну мрію!
Хай просить у Бога щасливої долі,
Добра для душі, а для серця – любові!
Поздравления с Днем ангела Алексея 2025 / Коллаж LifeStyle24
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С Днем ангела, Алексея! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель ни на секунду тебя не оставлял, отводил все тучи, помогал, когда ты будешь в нем сильно нуждаться и никогда не подводил!
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С Днем ангела, Алексей! Пусть твой крылатый защитник убережет тебя от непогоды, ненужной печали, глупых идей, плохих людей, злых дней. Пусть в твоей жизни всегда правит счастье и любовь и пусть твой путь будет усеян звездами удачи и надежды.
Поздравления с Днем ангела Алексея 2025 / Коллаж LifeStyle24
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Нехай літа волошками цвітуть!
Життя ясне дарує ангел з неба,
Хай щастя й радість в дім твій увійдуть,
І у душі оселяться у тебе!
З Днем ангела, з чудовим, гарним днем.
Хай буде доля сонечком зігріта
Хай ангел захищає від проблем,
А у житті завжди квітує літо.
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Поздравляю с Днем ангела! Желаю счастливой и радостной истории твоей жизни, украшенной добрыми эпизодами и сюжетом благополучия, прекрасного настроения и большой удачи на пути к заветной мечте, крепкого здоровья и неугасающей любви в сердце.