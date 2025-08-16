Сьогодні, 16 серпня, в Україні святкують День ангела Соломії. Це доволі поширене ім'я, що має особливе значення. Не забудьте привітати своїх близьких та знайомих, хто відзначатиме іменини.

Ім'я Соломія має староєврейське походження та означає "мирна", "спокійна". Зазвичай володарки цього імені є активними та розважливими жінками, що ретельно продумують свої плани та рішення. Вони передбачливі та розсудливі, пише LifeStyle 24. Соломії важливо бути не у центрі компанії, а стати її серцем.

Наша редакція підготувала святкові листівки та картинки до Дня ангела Соломії, що святкують 16 серпня. У цю дату привітайте своїх рідних і близьких, щоб подарувати їм гарний настрій на весь день.

Привітання з Днем ангела Соломії 2025: картинки й листівки



