З Днем ангела Юрія 2025: найгарніші картинки-привітання зі святом

23 квітня в Україні відзначають День ангела Юрія. На теплі слова заслуговує кожен, тому подаруйте гарний настрій своїм рідним чарівними картинками-привітаннями.

Це ім'я має давньогрецьке походження та означає "землероб". Так називають допитливих і цілеспрямованих чоловіків, які наполегливо йдуть до своєї мети. Власники цього імені відзначаються схильністю до лідерства, тому можуть легко очолити команду однодумців. Юрії полюбляють планувати власне життя та бути відданими своїм принципам, розповідає LifeStyle24 з посиланням на Як звати.

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Наша редакція підготувала гарні картинки-привітання з Днем ангела Юрія. Збережіть їх собі та надішліть рідним і друзям, які мають сьогодні іменини.

Привітання з Днем ангела Юрія 2025: картинки й листівки

Привітання з Днем ангела Юрія 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Юрія 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Юрія 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Юрія 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Юрія 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Юрія 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Юрія 2025 / Колаж LifeStyle24

Коли раніше святкували День ангела Юрія

У зв'язку з тим, що у вересні 2023 року Православна Церква України й Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар, дати, коли християни відзначають свята, змістилися на 13 днів назад. За старим календарем, Юрії святкували іменини 6 травня, а зараз їх мають – 23 квітня.