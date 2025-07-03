День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ: щирі привітання у прозі та листівках

Цього року Україна вперше святкує особливий день – День армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил. У цю дату вшановуємо героїзм воїнів, які борються за незалежність країни.

Армійська авіація входить до складу Сухопутних військ Збройних Сил України. Сьогодні, 3 липня, не забудьте привітати бійців з їхнім днем, передає LifeStyle24.

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Армійська авіація увійшла до Сухопутних військ 3 липня 1994 року як їх рід. За короткий час вона стала одним з основних засобів боротьби.

У січні 2025 року президент Володимир Зеленський підписав указ – встановити День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ 3 липня. Відтепер Україна щороку вшановуватиме мужність та героїзм воїнів авіації, які борються за свободу та незалежність України.

Привітання з Днем армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ

З Днем армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ! Ви бережете безпеку рідної України, вдень і вночі охороняючи наш спокій. Стрімкої кар'єри вам, як і стрімкі всі ваші рухи. Тактичних стосунків з близькими, бо про вашу тактику і вправність ходять легенди. Міцного здоров'я і стійкого імунітету до всіх життєвих проблем!



З Днем армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ / Колаж LifeStyle 24

Вітаємо з Днем армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України! Щира подяка за вашу мужність, професіоналізм і віддану службу. Нехай небо завжди буде мирним, а кожен виліт – успішним і безпечним.



З Днем армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ / Колаж LifeStyle 24

У День свята бажаємо вам міцного здоров'я, витримки, злагодженості в кожному русі та сили духу! Ви – крила нашої армії, опора на передовій і символ непереможності. Дякуємо за службу!



З Днем армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ / Колаж LifeStyle 24

Вітаємо тих, хто завжди перший у повітрі, хто рятує, прикриває, доставляє і не боїться небезпеки. Дякуємо за вашу силу, відвагу та невтомну працю. Хай щастить вам у кожному польоті, а рідні завжди чекають вдома.