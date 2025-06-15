Історія та традиції Дня батька 2025: як з'явилося це свято в Україні

У третю неділю червня в Україні, як і в багатьох країнах світу, відзначають День батька. Це родинне свято, яке вшановує роль тата в житті кожної дитини.

У цей день діти висловлюють вдячність рідним батькам та говорять теплі слова, які часто залишаються несказаними у буденному вирі. Про традиції та історію Дня батька – розповідає LifeStyle24.

Цікаво Найщиріші привітання з Днем батька 2025: зворушливі побажання у прозі та віршах

День батька 2025: історія та традиції свята

На початку XX століття Сонора Смарт Додд із міста Спокан, що в штаті Вашингтон, запропонувала встановити окремий день для вшанування батьків. Річ у тім, що її тато Вільям Джексон Смарт був ветераном війни та після смерті дружини самотужки виховував шістьох дітей. Надихнувшись ідеєю Дня матері, Сонора вирішила, що чоловіки-батьки також заслуговують на офіційне визнання.

Уперше День батька відзначили у червні 1910 року в Спокані, а згодом святкування почало поширюватися серед інших штатів. Втім, лише у 1966 році президент США Ліндон Джонсон підписав указ, який проголосив третю неділю червня Днем батька. Відтоді традиція вшанування найрідніших чоловіків поширилася світом.

День батька 2025 / Фото Pinterest

У цей день заведено дякувати своїм татам за любов, підтримку, поради та приклад мужності. Водночас люди традиційно влаштовують теплі сімейні вечері, тематичні пікніки або просто проводять час разом з батьками з нагоди свята. Що цікаво, все частіше діти дарують батькам власноруч зроблені листівки чи подарунки, в які вклали душу.

Як з'явився День батька в Україні

День батька в Україні офіційно встановили не так давно. У 2019 році тодішній президент країни Петро Порошенко підписав Указ з метою створення сприятливих умов для зміцнення інституту сім'ї як основи суспільства та визнання на державному рівні ролі батька у вихованні дітей. Відтоді День батька щорічно відзначають у третю неділю червня, за прикладом багатьох країн світу.