Для найрідніших татусів: красиві картинки-привітання з Днем батька 2026

Цьогоріч День батька в Україні святкують 21 червня. І це чудова нагода вкотре подякувати найріднішим чоловікам.

Сьогодні, коли багато українських татусів захищають свої родини на фронті чи працюють заради нашого спільного майбутнього в тилу, кожне слово підтримки має особливу вагу. Навіть коротке повідомлення з яскравою листівкою здатне зігріти серце та нагадати, як сильно ми їх цінуємо.

Редакція 24 Каналу підготувала найкращі яскраві листівки та красиві картинки-привітання. Вони допоможуть вам висловити любов і подарувати татові щиру усмішку в його свято. Дивіться нашу підбірку, обирайте тематичні зображення та надсилайте їх своїм головним захисникам і наставникам.

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День батька 2026: привітання у картинках і листівках

Привітання з Днем батька 2026 / Колаж 24 Каналу Привітання з Днем батька 2026 / Колаж 24 Каналу Привітання з Днем батька 2026 / Колаж 24 Каналу Привітання з Днем батька 2026 / Колаж 24 Каналу Привітання з Днем батька 2026 / Колаж 24 Каналу Привітання з Днем батька 2026 / Колаж 24 Каналу Привітання з Днем батька 2026 / Колаж 24 Каналу