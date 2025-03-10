Сьогодні – День Державного Гімну України: історія національного свята

Сьогодні, 10 березня, українці відзначають відносно нове, але важливе свято – День Державного Гімну України. Він вшановує один із головних символів нашої державності.

Його святкують 10 березня, адже саме у цей день, у роковини смерті Тараса Шевченка, у 1865 році в Перемишлі вперше прозвучав гімн "Ще не вмерла України". Детальніше про історію свята – розповідає 24 Канал.

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День Державного Гімну України 2025: історія свята

Історія українського гімну почалася ще у середині XIX століття. У 1862 році поет і громадський діяч Павло Чубинський організував зустріч, на яку завітали сербські студенти Київського університету. Якось вони почали співати патріотичну пісню, що дуже вразило українця. Вже через пів години Чубинський написав текст "Ще не вмерла Україна", який швидко став популярним серед громадян та навіть привернув увагу композитора і священника Михайла Вербицького. Саме він створив до нього урочисту мелодію.

Вже у 1865 році цей твір уперше виконали на офіційному заході в Перемишлі, а згодом вірш став символом національного відродження. У XX столітті гімн неодноразово забороняли через репресивну політику радянської влади. Однак він залишався важливим символом боротьби за свободу і суверенітет.

Державний Гімн України / Фото ic.pics.livejournal.com

Коли затвердили Державний Гімн України

Лише після проголошення незалежності України у 1991 році "Ще не вмерла України" офіційно визнали як державний гімн. А в березні 2003-го Верховна Рада ухвалила Закон "Про Державний Гімн України", затвердивши мелодію Вербицького і перший куплет з приспівом твору Чубинського.

Офіційне запровадження Дня Державного Гімну України у 2021 році стало ще одним кроком у вшануванні національних символів. Тоді Кабінет Міністрів оголосив, що це свято щорічно відзначатимуть 10 березня.