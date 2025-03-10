Его празднуют 10 марта, ведь именно в этот день, в годовщину смерти Тараса Шевченко, в 1865 году в Перемышле впервые прозвучал гимн "Ще не вмерла Украина". Подробнее об истории праздника – рассказывает 24 Канал.

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День Государственного Гимна Украины 2025: история праздника

История украинского гимна началась еще в середине XIX века. В 1862 году поэт и общественный деятель Павел Чубинский организовал встречу, на которую пришли сербские студенты Киевского университета. Как-то они начали петь патриотическую песню, что очень поразило украинца. Уже через полчаса Чубинский написал текст "Ще не вмерла Украина", который быстро стал популярным среди граждан и даже привлек внимание композитора и священника Михаила Вербицкого. Именно он создал к нему торжественную мелодию.

Уже в 1865 году это произведение впервые исполнили на официальном мероприятии в Перемышле, а впоследствии стихотворение стало символом национального возрождения. В XX веке гимн неоднократно запрещали из-за репрессивной политики советской власти. Однако он оставался важным символом борьбы за свободу и суверенитет.

Государственный Гимн Украины / Фото ic.pics.livejournal.com

Когда утвердили Государственный Гимн Украины

Только после провозглашения независимости Украины в 1991 году "Ще не вмерла Украина" официально признали как государственный гимн. А в марте 2003-го Верховная Рада приняла Закон "О Государственном Гимне Украины", утвердив мелодию Вербицкого и первый куплет с припевом произведения Чубинского.

Официальное введение Дня Государственного Гимна Украины в 2021 году стало еще одним шагом в чествовании национальных символов. Тогда Кабинет Министров объявил, что этот праздник ежегодно будут отмечать 10 марта.