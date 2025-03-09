Тарас Григорович Шевченко не лише поет, а й пророк, який закликав українців до боротьби за свою свободу. Його слова про війну, національний опір та прагнення до незалежності актуальні й сьогодні. 24 Канал зібрав найсильніші цитати Тараса Шевченка, які надихають і дають силу боротися за незалежність рідної країни.

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Цитати Тараса Шевченка про боротьбу і Росію

"Чигрине, Чигрине"

"Встане Україна,
І розвіє тьму неволі,
Світ правди засвітить!"

"Стоїть в селі Суботові"

"Не смійтеся, чужі люде!
Церков-домовина
Розвалиться... і з-під неї
Встане Україна.
І розвіє тьму неволі,
Світ правди засвітить,
І помоляться на волі
Невольничі діти!.."

"Кавказ"

"І вам слава, сині гори,
Кригою окуті.
І вам, лицарі великі,
Богом не забуті.
Борітеся – поборете,
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!"

"Катерина"

"Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі – чужі люде,
Роблять лихо з вами.
Москаль любить жартуючи,
Жартуючи кине;
Піде у свою Московщину,
А дівчина гине…"

"До Основ'яненка"

"Смійся, лютий враже!
Та не дуже, бо все гине —
Слава не поляже;
Не поляже, а розкаже,
Що діялось у світі,
Чия правда, чия кривда
І чиї ми діти.
Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине…
От де, люде, наша слава,
Слава України!"

"Невольник"

"Ляхи були, усе взяли,
Кров повипивали!..
А москалі й світ божий
В путо закували".

"І Архімед, і Галілей"

"І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син і буде мати,
І будуть люди на землі…"

Зауважимо, що, крім дня народження Тараса Шевченка, сьогодні, 9 березня, також відзначають День ангела Тараса. Наша редакція підготувала картинки-привітання з іменинами, які варто надіслати рідним і близьким.