Сьогодні, 16 жовтня, відзначають День шефа або керівника. Це свято вшановує роботу людей, які керують колективами.

Що цікаво, його встановили у 1958 році. Тоді Патриція Бейс Гароскі працювала секретарем у страховій компанії State Farm Insurance Company в Дірфілді, штат Іллінойс, коли вона зареєструвала Національний день боса в Торговій палаті Сполучених Штатів Америки. Вона обрала дату 16 жовтня, оскільки це був день народження її батька. Ба більше, на той час він також був її роботодавцем, пише LifeStyle24 з посиланням на National Day Calendar.

З нагоди свята наша редакція підготувала щирі привітання у картинках, прозі й віршах, які ви можете надіслати своєму шефу.

День шефа 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?

Вітаю з Днем шефа і з щирого серця бажаю бути найкрутішим і добрим босом на світі, знаходити завжди оптимально вірні розв'язання будь-яких питань, мати високе становище в суспільстві, отримувати великий дохід, дарувати тепло і радість близьким, бути коханою і щасливою людиною.

***

Прийміть наші щирі вітання зі святом – Днем боса! Бажаємо вам процвітання та виконання найграндіозніших планів, успіхів у праці та будь-яких починаннях, нових перемог та досягнень. Нехай все, що ви намітили, все, чого прагнете, виходить швидко і легко. Міцного вам здоров'я, сімейного добробуту та щастя!

Привітання з Днем шефа 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Вітаємо вас зі святом,

Бажаємо щастя багато!

Удачі в кар'єрі, професійного росту,

Натхнення у праці й зарплати приросту.

Сімейного затишку вашому дому,

Щоб все у житті у вас було пречудово!

***

Керівник ви просто клас,

Приклад беремо ми з вас,

Ви розумний, та терплячий,

Просто ідеал ходячий,

Ось таким і залишайтесь,

З колективом родичайтесь,

Зарплатню на всіх діліть,

Та підлеглих не сваріть,

З вами радісно жартуєм,

Але дуже вас шануєм,

З Днем шефа вас вітаємо,

Та підвищення бажаємо!

***

Вітаю вас з Днем керівника! Дякую за вашу неймовірну енергію, за те, що щодня ведете нас уперед до нових горизонтів. Ви надихаєте своїм прикладом і допомагаєте кожному члену команди розкрити свій потенціал. Нехай ваша професійна дорога буде сповнена лише приємними подіями, а всі ваші плани втілюються у життя легко і невимушено!

Привітання з Днем шефа 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Дорогий наш керівнику! У цей особливий день хочеться побажати вам успіху у всіх починаннях і невичерпного натхнення. Дякую за те, що завжди чуєте і підтримуєте свою команду, за вміння знайти найкращі рішення в будь-яких ситуаціях. Бажаємо вам тільки перемог у роботі та спокою в особистому житті. Нехай ваша енергія та позитив завжди ведуть нас до успіху!

***

Ви – наша мотивація і сила,

Завдяки вам команда єдина,

Рішення ваші – мудрі й прямі,

І нові вершини підкорюєм ми.

Вам вдячні за підтримку і довіру,

Ви відкидаєте буденність сіру,

І обираєте найкращу із доріг,

Щоб ми створили кращий світ для всіх.

З Днем боса ми вас щиро вітаємо,

Здоров'я, щастя, наснаги бажаємо,

Нехай усі мрії здійсняться умить

І кожна мета аж до неба злетить!

***

Бажаю мудрих рішень й перемог,

Натхнення в праці, гідного визнання.

Бо наша фірма, як міцний острог –

Це мудрість ваша з силою в єднанні!

Багато ще попереду доріг

І конкурентів, що не знають міри.

Та колектив наш з вами переміг

Збудований на вдячності й довірі

Здоров'я і наснаги на щодень,

І креативних популярних рішень.

Хай світлим буде знов прийдешній день

І для родини вашої успішним!