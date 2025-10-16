З Днем шефа 2025: найтепліші привітання у картинках і словах для керівника
- День шефа відзначають 16 жовтня, його заснувала Патриція Бейс Гароскі у 1958 році.
- Редакція підготувала привітання у картинках, прозі й віршах для цього свята.
Сьогодні, 16 жовтня, відзначають День шефа або керівника. Це свято вшановує роботу людей, які керують колективами.
Що цікаво, його встановили у 1958 році. Тоді Патриція Бейс Гароскі працювала секретарем у страховій компанії State Farm Insurance Company в Дірфілді, штат Іллінойс, коли вона зареєструвала Національний день боса в Торговій палаті Сполучених Штатів Америки. Вона обрала дату 16 жовтня, оскільки це був день народження її батька. Ба більше, на той час він також був її роботодавцем, пише LifeStyle24 з посиланням на National Day Calendar.
Дивіться також Календар свят на жовтень 2025: чи будуть додаткові вихідні в українців
З нагоди свята наша редакція підготувала щирі привітання у картинках, прозі й віршах, які ви можете надіслати своєму шефу.
День шефа 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?
Вітаю з Днем шефа і з щирого серця бажаю бути найкрутішим і добрим босом на світі, знаходити завжди оптимально вірні розв'язання будь-яких питань, мати високе становище в суспільстві, отримувати великий дохід, дарувати тепло і радість близьким, бути коханою і щасливою людиною.
***
Прийміть наші щирі вітання зі святом – Днем боса! Бажаємо вам процвітання та виконання найграндіозніших планів, успіхів у праці та будь-яких починаннях, нових перемог та досягнень. Нехай все, що ви намітили, все, чого прагнете, виходить швидко і легко. Міцного вам здоров'я, сімейного добробуту та щастя!
***
Вітаємо вас зі святом,
Бажаємо щастя багато!
Удачі в кар'єрі, професійного росту,
Натхнення у праці й зарплати приросту.
Сімейного затишку вашому дому,
Щоб все у житті у вас було пречудово!
***
Керівник ви просто клас,
Приклад беремо ми з вас,
Ви розумний, та терплячий,
Просто ідеал ходячий,
Ось таким і залишайтесь,
З колективом родичайтесь,
Зарплатню на всіх діліть,
Та підлеглих не сваріть,
З вами радісно жартуєм,
Але дуже вас шануєм,
З Днем шефа вас вітаємо,
Та підвищення бажаємо!
***
Вітаю вас з Днем керівника! Дякую за вашу неймовірну енергію, за те, що щодня ведете нас уперед до нових горизонтів. Ви надихаєте своїм прикладом і допомагаєте кожному члену команди розкрити свій потенціал. Нехай ваша професійна дорога буде сповнена лише приємними подіями, а всі ваші плани втілюються у життя легко і невимушено!
***
Дорогий наш керівнику! У цей особливий день хочеться побажати вам успіху у всіх починаннях і невичерпного натхнення. Дякую за те, що завжди чуєте і підтримуєте свою команду, за вміння знайти найкращі рішення в будь-яких ситуаціях. Бажаємо вам тільки перемог у роботі та спокою в особистому житті. Нехай ваша енергія та позитив завжди ведуть нас до успіху!
***
Ви – наша мотивація і сила,
Завдяки вам команда єдина,
Рішення ваші – мудрі й прямі,
І нові вершини підкорюєм ми.
Вам вдячні за підтримку і довіру,
Ви відкидаєте буденність сіру,
І обираєте найкращу із доріг,
Щоб ми створили кращий світ для всіх.
З Днем боса ми вас щиро вітаємо,
Здоров'я, щастя, наснаги бажаємо,
Нехай усі мрії здійсняться умить
І кожна мета аж до неба злетить!
***
Бажаю мудрих рішень й перемог,
Натхнення в праці, гідного визнання.
Бо наша фірма, як міцний острог –
Це мудрість ваша з силою в єднанні!
Багато ще попереду доріг
І конкурентів, що не знають міри.
Та колектив наш з вами переміг
Збудований на вдячності й довірі
Здоров'я і наснаги на щодень,
І креативних популярних рішень.
Хай світлим буде знов прийдешній день
І для родини вашої успішним!