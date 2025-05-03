З Днем кондитера 2025: найтепліші привітання у картинках, прозі й віршах

Сьогодні, 3 травня, в Україні відзначають День кондитера. Це професійне свято для фахівців, які займаються виготовленням солодощів.

З нагоди Дня кондитера LifeStyle24 підготував щирі привітання у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм рідним і близьким, які працюють у цій сфері та дарують радість іншим власними солодкими творіннями.

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Привітання з Днем кондитера 2025: картинки, проза й вірші

Вітаю з Днем кондитера. Бажаю дивовижних творінь та удосконалення твого таланту. Бажаю завжди гарного настрою та натхненної праці. Бажаю цікавих ідей та солодкого життя, наче вдалий торт з улюбленим смаком.

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З Днем кондитера, майстер дивовижної випічки й неймовірно смачних тортиків. Бажаю, щоб кожен твій день був м'яким бісквітним коржем, бажаю просочувати їх сиропом радості й кремом щастя. Нехай про дивовижного кондитера ходять легенди, нехай для кожної твоєї мрії знаходяться удача і натхнення.

Привітання з Днем кондитера 2025 / Колаж LifeStyle24

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З Днем кондитера. Бажаю не пекти, а створювати справжні шедеври солодкого мистецтва, бажаю не працювати, а творити, бажаю не просто жити, а насолоджуватися кожною солодкою миттю свого життя. Нехай кожна ідея і мрія втілюється в диво реальності, нехай кожен день дарує успіх, визнання таланту, удачу і любов!

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Вітаю з Днем кондитера, майстер солодких історій! Бажаю тобі натхнення, нехай твоє життя буде яскравим і смачним. Успіхів у роботі, щастя, ентузіазму й удачі на шляху!

Привітання з Днем кондитера 2025 / Колаж LifeStyle24

Нагадаємо, що сьогодні також святкують День Львова. Наша редакція підготувала гарні привітання у прозі й віршах, які ви можете надіслати своїм рідним і знайомим.

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З Днем кондитера вітання,

Найщиріші побажання:

Щоб в роботі все вдавалось,

Швидко смачно випікалось!

Тістечка та пиріжки,

З начинкою гачки,

Ще й вертути та хлібці,

Завжди будьте молодці!

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З Днем кондитера вітання,

Мрій солодких виконання.

Планів, задумів здійснення,

З тістом лагідним натхнення!

Злагоди, любові вдома,

Працювати вам без втоми.

Тістечками всіх вражати

Та шедеври виробляти!

Привітання з Днем кондитера 2025 / Колаж LifeStyle24

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Вітаю з Днем кондитера і зичу

Життя тобі відчути смакоту.

Лише вперед нехай ідеї кличуть,

Прийми для себе щастя за мету.

Солодощів в житті тобі й в долі,

Тепла, здоров'я, миру, доброти.

Свій відпочинок хай у друзів колі

З радістю проводитимеш ти.