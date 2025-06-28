Основний Закон держави: важлива історія Дня Конституції України 2025

28 червня українці щороку відзначають одне з найважливіших державних свят – День Конституції України. Цей документ ухвалили саме у цей день, у 1996 році.

Після проголошення незалежності в 1991 році Україна продовжувала користуватись Конституцією УРСР 1978 року. Втім, вже у 1994-му тодішній президент країни Леонід Кучма зібрав Конституційну комісію, щоб створити новий Основний Закон держави, розповідає LifeStyle24.

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День Конституції України 2025: історія свята

У 1995 році тодішній Президент України Леонід Кучма та Верховна Рада підписали Конституційний Договір, який тимчасово регулював розподіл повноважень до ухвалення нової Конституції. Однак кульмінаційним моментом став червень 1996 року. У ніч з 27 проти 28 червня депутати працювали безперервно понад 20 годин, розглядаючи численні поправки до Основного Закону. Так, було багато обговорень та суперечок, зокрема через статус Криму та російської мови, розподіл влади та символи держави.

Втім, 28 червня о 9:20 ранку Конституція України була ухвалена 315 голосами народних депутатів. Основний Закон країни закріпив головні засади державності: суверенітет, територіальну цілісність, демократію, верховенство права, визначила державну мову, символіку та статус Автономної Республіки Крим. Крім цього, було чітко закріплено гарантії прав і свобод людини в документі.

Конституція України / Фото з Вікіпедії

До початку повномасштабного вторгнення День Конституції був державним вихідним. У це свято традиційно відбуваються урочисті заходи та нагородження, звучить Державний гімн України, проводяться концерти й патріотичні акції.

Хоч у 2000-х роках частина суспільства сприймала це свято лише як додатковий вихідний, із початком війни значення Конституції та її захисту значно зросло. У 2024 році майже третина опитаних українців, згідно з проведеним опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, вважала День Конституції одним із найважливіших свят у році.