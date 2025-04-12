Зі Всесвітнім днем авіації та космонавтики 2025: щирі привітання у картинках і словах

12 квітня відзначають Всесвітній день авіації та космонавтики. Це свято нагадує про значний внесок фахівців у дослідження та освоєння космічного простору.

Що цікаво, дату цього дня обрали невипадково. Річ у тім, що саме 12 квітня у 1961 році стався перший політ людини в космос. Тоді льотчик Юрій Гагарін здійснив орбітальний обліт Землі на кораблі "Восток-1". Втім, лише у квітні 2011 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, згідно з якою 12 квітня стало Міжнародним днем польоту людини в космос, розповідає LifeStyle24.

Водночас в Україні у цей день відзначають День працівників ракетно-космічної галузі, який у 1997-му встановив президент Леонід Кучма. Це свято вшановує діяльність українських спеціалістів, які працюють з ракетно-космічною технікою та впроваджують передові технології.

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Наша редакція підготувала гарні привітання зі Всесвітнім днем авіації та космонавтики у картинках, віршах і прозі. Не забудьте надіслати їх своїм друзям та знайомим, які присвятили своє життя розвитку цих галузей.

Привітання зі Всесвітнім днем авіації та космонавтики 2025: картинки, проза й вірші

З Днем космонавтики я вітаю!

Ясного, зоряного неба бажаю,

Нових відкриттів і важливих висот,

Чудесних явищ і потрібних частот.

Нехай космос відкриє інші шляхи,

Сузір'я нові, неодмінно, знайти.

Успіхів у науці й космічній імлі

І щастя простого вам на Землі.

***

Ви подолали тяжіння земне,

І космічний простір підкорили,

Тільки вам під силу зробити таке відкриття,

Тільки ви сповнені ентузіазму, енергії та сили.

З Днем авіації та космонавтики вітаємо,

Вдалих польотів щиро бажаємо,

Хай щастя вам посміхається завжди,

Нехай щедро нагородить вас доля.

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Щиро вітаю з Днем авіації та космонавтики! Це свято символізує далекосяжні досягнення та незабутні подорожі до небесних висот. Бажаю вам завжди мати крила за спиною та здійснювати найбільші мрії!

Привітання зі Всесвітнім днем авіації та космонавтики 2025 / Колаж LifeStyle24

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Вітаю зі Всесвітнім днем авіації та космонавтики! Сьогодні ми вшановуємо величні досягнення та важливість подорожей у небо та космос. Нехай ваші польоти завжди будуть безпечними, а ваші мрії про відкриття нових горизонтів здійсняться!

Нагадаємо, сьогодні також святкують День скаута в Україні. З нагоди свята наша редакція підготувала яскраві привітання у картинках і прозі.

Привітання зі Всесвітнім днем авіації та космонавтики 2025 / Колаж LifeStyle24

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Вітаю зі Всесвітнім днем авіації і космонавтики! Цей святковий день символізує величні досягнення людства у вивченні небесних шляхів. Нехай ваші польоти завжди будуть безпечними, а ваші об'єднані зусилля ведуть до нових відкриттів!

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З найкращими побажаннями у Всесвітній день авіації і космонавтики! Сьогодні ми бажаємо вам завжди мати великі плани і здійснювати неймовірні досягнення!

Привітання зі Всесвітнім днем авіації та космонавтики 2025 / Колаж LifeStyle24

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До Сонця в небо ви летите

І впасти не боїтеся.

Космонавти й пілоти –

Немає небезпечнішої роботи!

Вашу сміливість вихваляємо,

Зі святом щиро вітаємо!

***

Бажаю рухатися вперед,

Від щастя до небес злітати!

Тільки перемога хай вас чекає,

Так що, не варто сумувати!

Нехай успіх вас зоряний чекає,

Геть йдуть всі нещастя.

Неземних лише вам висот,

Лише захмарного щастя!

Сонце нехай для вас сяє,

А захоплення горить в очах,

І любов нехай окрилює,

І підіймає в небеса!