З Днем матері 2025: найгарніші картинки-привітання зі святом

Сьогодні, 11 травня, настав День матері. Його традиційно відзначають у другу неділю останнього місяця весни.

LifeStyle24 підготував найгарніші картинки-привітання з Днем матері, які ви можете надіслати найріднішим жінкам. Проведіть цей день разом з неньками та подаруйте їм свою любов.

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Привітання з Днем матері 2025: картинки й листівки

Привітання з Днем матері 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем матері 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем матері 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем матері 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем матері 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем матері 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем матері 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем матері 2025: теплі слова у прозі

Моя квіточка матуся, вітаю тебе з Днем матері. Щиро бажаю, щоб твоє натхнення, любов, доброта, чарівність та усі найкращі якості завжди були з тобою, щоб оточення цінувало кожне твоє слово та дію. Дуже тебе кохаю, рідненька.

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Вітаю з Днем матері. Бажаю триматися якомога далі від суму та втоми. Бажаю встигати у всіх важливих справах. Бажаю тримати руку на пульсі щасливого материнства. Бажаю безмежної любові рідної дитини. Бажаю миру й злагоди тобі та твоїй родині.

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Сьогодні найважливіше свято у році – День матері! Люба матусю, рідна моя, вітаю тебе! Не можу тобі передати, як сильно я пишаюся, що ти моя мама. Не можу передати тобі безмежність подяки за ночі, які ти не спала, за безкрайню любов та ласку, за нескінченну доброту твого дорогоцінного серця. Люблю тебе, матусю, та бажаю завжди бути щасливою!

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Вітаю з Днем матері в Україні. Бажаю міцного здоров’я тобі та твоїм діточкам, адже, коли діти здорові – усе на світі можливе! Нехай твої квіти життя тішать тебе з кожним днем. Нехай твоє материнське серце переповнює любов, надія та відрада. Бажаю завжди бути найкращою мамою чудових дітей. Бажаю великого щастя для тебе і твоїх діток.