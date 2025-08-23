Сьогодні, 23 серпня харків'яни відзначають День свого рідного міста. Харкову цьогоріч виповнився 371 рік.

У цей день заведено згадувати історію міста та вітати українців зі святом. Про це детальніше – пише LifeStyle24.

День міста Харків 2025: яка історія свята?

Харків – одне з найдавніших і найбільших міст України. Він заснований у середині XVII століття як фортеця для стримування набігів ворогів. Місто поступово перетворилося на потужний культурний та промисловий центр. А у 1919-1934 роках Харків навіть був першою столицею Радянської України.

Щороку 23 серпня харків'яни святкують День свого міста. Ця дата має символічне значення, адже саме у цей день, у 1943 році, війська Степового фронту під командуванням генерала Івана Конєва звільнили Харків від німецько-нацистських загарбників. Ця перемога стала важливою подією в історії Другої світової війни та ознаменувала остаточний перелом на Східному фронті.

У пам'ять про героїзм воїнів і мирних жителів, які відстояли місто, 23 серпня було визначено як офіційний День міста. Вперше на державному рівні цю дату почали відзначати у 1997 році, коли Харківська міська рада закріпила її у календарі офіційних свят.

Сьогодні День міста поєднується з ще однією важливою датою – Днем Державного Прапора України, який також відзначається 23 серпня. Для харків'ян це подвійне свято, яке викликає гордість за державність та українську ідентичність.

У мирні роки на День міста в Харкові традиційно відбувалися святкові концерти, фестивалі, спортивні змагання та виставки. Втім, під час війни формат святкування змінився. Так, замість гучних гулянь, вшановують героїв та підтримують захисників, які нині боронять Харків від російської агресії.

Привітання з Днем міста Харків 2025: картинки й проза

Хочу побажати, щоб у Харкові з кожним днем життя ставало кращим і щасливішим, щоб тут розвивалися всі сфери життєдіяльності й задоволені всім залишалися люди, щоб кожен любив своє місто і намагався внести свій внесок у загальне благо.

Вітаю з Днем міста Харків! Нехай воно розвивається, буде комфортним і цікавим для жителів і гостей. Нехай буде багато гарних місць, де можна відпочити й дізнатися щось нове. Нехай кожен житель буде щасливий від того, що тут живе!

Привітання з Днем Харкова 2025 / Колаж LifeStyle24

Друзі, я всіх вітаю з Днем Харкова і хочу побажати мирного нам усім неба над головою, світлого блага, добра, взаємоповаги й чудових можливостей росту і розвитку.

Бажаю, щоб Харків розвивався, процвітав, ріс і молодів! Бажаю жителям красивих, затишних будинків, доглянутих дворів, щоб у всіх були щасливі усміхнені обличчя, щоб діти росли в комфорті, вчилися в сучасних школах, а люди літнього віку не відчували себе забутими. Нехай кожен житель пишається своїм містом!

Привітання з Днем Харкова 2025 / Колаж LifeStyle24

Вітаю всіх жителів з днем народження Харкова. Нехай кожна родина живе тут щасливо, нехай місто росте, стає гарніше, цікавіше і буде якомога краще упорядковано, щоб кожен, відвідав його, відчував тут комфорт і затишок.