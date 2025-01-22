Щастя, миру та надії: найщиріші привітання з Днем Соборності України у прозі й віршах

22 січня громадяни відзначають День Соборності України. Це свято нагадує про важливість згуртованості та об'єднання заради спільної мети – боротьби за незалежність рідної держави.

З нагоди Дня Соборності України 24 Канал підготував привітання у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм рідним і друзям, яким хочете присвятити гарні побажання у це світле свято.

Не пропустіть Свято, яке об'єднало громадян: важлива історія Дня Соборності України 2025

Привітання з Днем Соборності України 2025: проза, картинки й вірші

З Днем Соборності України! Нехай любов до рідного краю об'єднує нас, допомагає йти до перемоги та процвітання соборної незалежної демократичної могутньої України. Добробуту та миру!

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Вітаю з Днем Соборності України! Щиро бажаю завжди любити свою країну, пишатися своєю історією та своїм народом. Нехай Україна буде гордим птахом у зграї світових країн, нехай щодня дарує українцям свободу думки, відчуття щастя, мир та світлу надію.

Привітання з Днем Соборності України 2025 / Колаж LifeStyle24

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З Днем Соборності України! Бажаю усім нам довгоочікуваної перемоги, злагоди, міцного здоров'я, добробуту й віри у гідне майбутнє нашої країни. І нехай над нашими землями завжди світить сонце та панує чисте, мирне небо!

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День Соборності відзначить

Український весь народ,

Кожен українець щастя

У це свято нехай знайде,

Згадаймо ми сьогодні разом

Про єдність всієї країни,

Світ панує нехай в Україні,

І не буде нехай війни!

Привітання з Днем Соборності України 2025 / Колаж LifeStyle24

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З Днем Соборності привітаю кожного,

І побажаю українцям успіху крилатого.

Країні завжди йти вперед і розвиватися,

І чвари не впускати до рідної хати!

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Не треба нам сварок, незгоди, ганьби!

З'єднали країну ми навіки.

Не зможе ніщо наш союз розірвати.

Соборна країна! Ви чуєте? Ні?

Одна Україна! Єдиная мати!

І краще країни нам не знайти!

Привітання з Днем Соборності України 2025 / Колаж LifeStyle24

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Вітаю з Днем Соборності України та побажати від душі хочу єдиного духу народу, великої сили та могутності, міцної дружби та братньої допомоги, взаємоповаги та розуміння, вірних цілей та високих прагнень, одного чистого та мирного неба на всіх.

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Сьогодні український народ відзначає важливу дату своєї багатовікової історії – День Соборності. Ми вкотре змушені боротися за нашу єдність, незалежність та свободу. За час повномасштабної війни, яку розв'язала Росія, ми довели, що ми сильна та незламна нація. Тримаймо стрій та йдемо далі до перемоги!