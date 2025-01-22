Цьогоріч українці святкують 106 річницю з моменту проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Про історію свята – розповідає 24 Канал з посиланням на Український інститут національної пам'яті.

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День Соборності України 2025: історія свята

22 січня українці згадують дві важливі історичні події – у 1918 році IV Універсал Української Центральної Ради проголосив незалежність Української Народної Республіки, а через рік УНР І ЗУНР об'єдналися в єдину державу, що було встановлено Універсалом Директорії Української Народної Республіки.

1 листопада 1918 року у Львові відбувся Листопадовий чин, у зв'язку з чим офіційно проголосили Західноукраїнську Народну Республіку. Галицька делегація вирушила до Києва на зустріч із гетьманом Павлом Скоропадським, щоб провести перемовини щодо об'єднання Наддніпрянської України з Наддністрянською. Тоді лідер пообіцяв надати ЗУНР зброю, продовольчу і фінансову допомогу та спрямувати в Галичину загін Січових стрільців Євгена Коновальця.

Однак ці перемовини почали згодом вести представники Директорії, яка стала правити Україною. Вже 1 грудня 1918 року, у Фастові, підписали Передвступний договір, який проголошував об'єднання УНР та ЗУНР. Через місяць цей документ ратифікувала Українська національна рада ЗУНР у Станіславові.

Що було урочисто проголошено 22 січня 1919 року на Софійській площі в Києві

22 січня 1919 року у Києві відбулися збори, на яких офіційно проголосили Універсал Директорії Української Народної Республіки про злуку з Західноукраїнською Народною Республікою. Трудовий Конгрес України надав цьому документу законного характеру вже на наступний день. З того часу розпочалася співпраця двох державних утворень у всіх сферах життя.

"Живий ланцюг" на День Соборності України / Фото Хмельницької ОВА

Коли встановили День Соборності України

На державному рівні це свято запровадили у 1999 році. Тодішній Президент України Леонід Кучма видав відповідний Указ.

Однак 30 грудня 2011 року Віктор Янукович скасував День Соборності України, змінивши його назву на День Соборності та Свободи України. Втім, вже у листопаді 2014 року п'ятий Президент України Петро Порошенко повернув День Соборності України.

Традиційно 22 січня українці проводять акцію "Живий ланцюг". Громадяни беруться за руки та демонструють свою єдність та згуртованість. Що цікаво, вперше цю акцію організували у 1990 році. Тоді "живий ланцюг" простягнувся з Києва до Львова, Івано-Франківська, Стрия, Тернополя, Житомира та Рівного.