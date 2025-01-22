По случаю Дня Соборности Украины 24 Канал подготовил поздравления в картинках, прозе и стихах. Отправьте их своим родным и друзьям, которым хотите посвятить хорошие пожелания в этот светлый праздник.

Не пропустите Праздник, который объединил граждан: важная история Дня Соборности Украины 2025

Поздравления с Днем Соборности Украины 2025: проза, картинки и стихи

С Днем Соборности Украины! Пусть любовь к родному краю объединяет нас, помогает идти к победе и процветанию соборной независимой демократической могущественной Украины. Благополучия и мира!

***

Поздравляю с Днем Соборности Украины! Искренне желаю всегда любить свою страну, гордиться своей историей и своим народом. Пусть Украина будет гордой птицей в стае мировых стран, пусть ежедневно дарит украинцам свободу мысли, ощущение счастья, мир и светлую надежду.

Поздравление с Днем Соборности Украины 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

С Днем Соборности Украины! Желаю всем нам долгожданной победы, согласия, крепкого здоровья, благополучия и веры в достойное будущее нашей страны. И пусть над нашими землями всегда светит солнце и царит чистое, мирное небо!

***

День Соборності відзначить

Український весь народ,

Кожен українець щастя

У це свято нехай знайде,

Згадаймо ми сьогодні разом

Про єдність всієї країни,

Світ панує нехай в Україні,

І не буде нехай війни!

Поздравление с Днем Соборности Украины 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

З Днем Соборності привітаю кожного,

І побажаю українцям успіху крилатого.

Країні завжди йти вперед і розвиватися,

І чвари не впускати до рідної хати!

***

Не треба нам сварок, незгоди, ганьби!

З'єднали країну ми навіки.

Не зможе ніщо наш союз розірвати.

Соборна країна! Ви чуєте? Ні?

Одна Україна! Єдиная мати!

І краще країни нам не знайти!

Поздравление с Днем Соборности Украины 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Поздравляю с Днем Соборности Украины и пожелать от души хочу единого духа народа, большой силы и могущества, крепкой дружбы и братской помощи, взаимоуважения и понимания, верных целей и высоких стремлений, одного чистого и мирного неба на всех.

***

Сегодня украинский народ отмечает важную дату своей многовековой истории – День Соборности. Мы в очередной раз вынуждены бороться за наше единство, независимость и свободу. За время полномасштабной войны, которую развязала Россия, мы доказали, что мы сильная и несокрушимая нация. Держим строй и идем дальше к победе!