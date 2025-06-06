День журналіста в Україні 2025: важлива історія свята

6 червня в Україні вшановують діяльність журналістів. Їхня праця стала життєво важливою зброєю в боротьбі за свободу та правду у війні з Росією.

Про історію свята Дня журналіста України – розповідає детальніше LifeStyle24.

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День журналіста України 2025: історія свята

Це свято встановили 25 травня 1994 року указом першого Президента України Леоніда Кравчука на підтримку ініціативи делегатів І Всеукраїнського з'їзду редакторів газет і журналів. Що цікаво, дату Дня журналіста обрали не випадково. Річ у тім, що саме 6 червня 1992 року Спілка журналістів України приєдналася до Міжнародної федерації журналістів, що стало важливим кроком до інтеграції українських медіа у світову журналістську спільноту.

Окрім Дня журналіста України, існують не менш важливі дати, присвячені медійникам. Зокрема, День військового журналіста України (16 лютого), Всесвітній день свободи преси (3 травня), Міжнародний день солідарності журналістів (8 вересня), День пам'яті українських журналістів (третя п'ятниця вересня) та Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів (2 листопада).

День журналіста України 2025 / Фото Freepik

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року чимало медійників стали учасниками воєнних дій. Багато хто з журналістів працює на передовій, ризикуючи життям заради правди. За даними Національної спілки журналістів України та Міжнародної федерації журналістів, росіяни забрали життя щонайменше 125 медійників. Серед них: 18 фахівців, які загинули під час виконання професійних обов'язків, 10 журналістів – як цивільні жертви та 97 працівників – як військовослужбовці.

У День журналіста українці вшановують пам'ять загиблих фахівців і дякують тим, хто продовжує працювати в умовах війни. Відвага та відданість справі медійників є прикладом для всіх громадян України.