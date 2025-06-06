6 червня, 08:30
6 цитат видатних журналістів, які надихають ніколи не мовчати
Основні тези
- 6 червня в Україні відзначають День журналіста, присвячений боротьбі за правду та свободу слова.
- Представлено цитати відомих журналістів Георгія Гонгадзе, Джорджа Орвелла, Марії Ресси та Генрі Анатоля Грюнвальда, які закликають не мовчати.
6 червня в Україні відзначають День журналіста. Це професійне свято для тих, хто щодня бореться за правду та свободу слова.
У часи, коли слово стає зброєю, особливо важливо згадати тих, хто своїми думками та вчинками нагадував, що мовчати – небезпечно. LifeStyle24 зібрав цитати відомих журналістів, які надихають не здаватися, не боятися, а натомість говорити навіть тоді, коли складно.
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Добірка цитат відомих журналістів
- "Ми повинні змінити нинішній стан речей. Так далі не можна, адже сьогодні думаю не лише про себе, Бог зі мною. Я готовий був покласти на вівтар незалежності свою молодість і навіть своє життя", – Георгій Гонгадзе.
- "Якщо свобода хоч щось взагалі означає, вона означає право говорити людям те, чого вони не хочуть чути", – Джордж Орвелл.
- "Без фактів не буває правди. Без правди – довіри. А без довіри – спільної реальності", – Марія Ресса.
- "Загрози, спрямовані на свободу слова, письма та дії, хоча часто бувають незначними у часовому відриві, мають накопичувальний ефект, і якщо за цим не слідкувати, це призведе до повної зневаги до прав громадянина", – Джордж Орвелл.
- "Журналістика ніколи не може мовчати: це її найбільша чеснота і найбільший недолік. Вона повинна говорити, і говорити негайно, поки ще лунають відгомони подій", – Генрі Анатоль Грюнвальд.
- "Бути в меншості, навіть на самоті, не означає бути дурнем. Існує істина та брехня, і якщо ти чіпляєшся за істину, навіть якщо це проти всього світу, ти не дурень", – Джордж Орвелл.
Нагадаємо, наша редакція підготувала гарні привітання з Днем журналіста у прозі й віршах, які ви можете надіслати своїм рідним і близьким.