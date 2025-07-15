Зворушливі привітання з Днем ангела Володимира 2025: щирі слова у прозі й віршах

15 липня за новим стилем в Україні відзначають День ангела Володимира. Це ім'я має давньослов'янське походження та означає "володіє світом".

Присвятіть свій час чоловікам, які святкують іменини сьогодні. LifeStyle24 підготував щирі привітання з Днем ангела Володимира у картинках, прозі й віршах.

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День ангела Володимира 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?

Бажаю тобі, Володимире, стрімко йти до своєї мети, з легкістю долаючи перепони долі, тримаючи за руку вірну супутницю, і озиратися назад, тільки для того, щоб побачити ангела-охоронця, який невідступно слідує за тобою і твоїми близькими по життєвому шляху.

***

Вітаємо з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч тебе у хвилини радості й смутку, кохання і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти радітимеш він разом з тобою радітиме.

Привітання з Днем ангела Володимира 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Твоє ім'я Володя – найкраще з імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде і є надія!

***

Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно тобі, Вова, живеться

Хай доля посміхається,

Здоров'я додається,

Хай буде свято на душі,

А серце щастям багатіє,

Хай водограй вирує почуттів,

Збуваються всі мрії!

Привітання з Днем ангела Володимира 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Володимире, прийми найщиріші вітання з Днем ангела! Нехай у твоєму житті завжди буде місце для щастя, удачі й радості, а всі твої плани здійснюються легко й з натхненням. Міцного здоров'я, сили й гарного настрою!

***

Дорогий Володимире, з Днем ангела тебе! Бажаю, щоб твій шлях завжди був світлим, а серце наповнювалося теплом і гармонією. Нехай поруч будуть надійні друзі, а доля дарує багато приємних несподіванок!

Привітання з Днем ангела Володимира 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Володимире, з іменинами!

Здоров'я, щоб ваше, як кремінь було,

І щастя сімейне його берегло,

Щоб успіх завжди був на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч із вами ваш ангел летить

Й береже вас від бід повсюди,

Нехай вам радість несе кожна мить,

І благодать Господня з вами буде.

***

Хай ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!