Найбарвистіше свято року: що відомо про фестиваль Холі і як його відзначають

На початку березня традиційно відзначають свято Холі. Його вважають найяскравішим днем у році, який символізує перемогу добра над злом і прихід весни.

Крім цього, Холі нерідко називають фестивалем кольорів, а все через особливу традицію. Про історію цього дня та його святкування – розповідає LifeStyle24.

Не пропустіть Сьогодні – День українського добровольця 2025: важлива історія свята

Холі 2025: історія свята

Це свято походить з Індії, а його коріння сягають давньоіндійської міфології. Одна з найпопулярніших легенд пов'язана зі святим Прахладом та демоном Холікою. Царю Хіраньякашипу не подобалося те, що його син був відданим шанувальником бога Вішну. Імператор прагнув, щоб усі поклонялися лише йому, але цю ідею засуджував Прахлада. Для того, щоб позбутися сина, цар наказав сестрі святого Холіці заманити хлопця у вогонь. Дівчина мала особливий захист від полум'я, але Вішну втрутився і врятував Прахладу від смерті. Так, замість святого, загинула Холіка, згорівши у вогні.

Саме тому на свято Холі з'явилася традиція запалювати багаття в Індії. Цей процес нагадує про спалення Холіки та очищення від усього поганого.

Фестиваль Холі / Фото holi.in.ua

Як святкують Холі

Свято Холі традиційно відзначається на наступний день після першого повного місяця в березні. Цьогоріч він припадає на ніч з 13 на 14 березня. Переважно люди відзначають це свято протягом двох днів. У перший, Холіка Дахан, громадяни розпалюють великі вогнища, де спалюють опудало Холіки. Водночас люди співають, танцюють і здійснюють різноманітні ритуали, просячи захисту від зла. На наступний день, Рангвалі Холі, громадяни виходять на вулиці, обсипають одне одного яскравими порошковими фарбами та починають розважатися. Зазвичай використовують натуральні фарби з квітів і трав або спеціальні кольорові порошки.

Попри те, що Холі вважається традиційним індійським святом, сьогодні його відзначають у багатьох країнах світу. За межами Індії, він здобув популярність у Великій Британії, США, Канаді, Непалі, Шрі-Ланці, Бангладеші та навіть в Україні. У великих містах переважно організовують тематичні фестивалі з фарбами, музикою, танцями та традиційними частуваннями.

Якщо вам цікаво дізнатися більше про свята в Україні березня 2025 року, то пропонуємо переглянути наш матеріал.