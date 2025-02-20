Кому у 2025 році варто більше часу приділяти собі – можете бути у списку

2025 рік уже набрав своїх обертів. Треба дуже добре постаратись, щоб більше часу приділяти собі, а не розчинятись у роботі чи інших життєвих турботах.

Рак, Діва та Козоріг, слід навчитись ставити себе на перше місце, пише LifeStyle24.

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Рак

Майже завжди Раки ставлять чужі потреби вище за свої. У цьому році така пріоритетність може призвести до емоційного вигорання, якщо вчасно не змінити вектор поглядів на життя. У 2025 році на цей знак зодіаку очікує загроза відчуття "використаності" та думка, що власні проблеми не мають жодного значення. Астрологи рекомендують почати говорити "ні" й навчитись знаходити час на те, що приносить справжнє задоволення.

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Діва

Велика кількість роботи та серйозна відповідальність можуть загрожувати Дівам значним перенавантаженням. Якщо вчасно не зробити паузу, то є ризик вигоріти й втратити інтерес до життя. Пам'ятайте, робота не повинна забирати все ваше життя, тому треба навчитись відпочивати та цінувати маленькі радощі.

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Козоріг

Цей знак зодіаку дуже часто працює без відпочинку, що вже у цьому році може призвести до фізичного та емоційного виснаження. Якщо не вдасться віднайти баланс між роботою та особистим життям, то є можливість втратити відчуття щастя та сенс життя. Спробуйте більше часу приділяти хобі, щоб вирівняти емоційний фон.

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