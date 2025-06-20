Хто зі знаків зодіаку у день літнього сонцестояння отримає погану звістку

День літнього сонцестояння, 21 червня, зазвичай асоціюється з оновленням і позитивними змінами. Проте не для всіх ця дата стане радісною.

Овен, Лев і Терези, погані новини – це теж частина життєвого шляху, і часто саме це допомагає зрозуміти, що дійсно важливо, пише LifeStyle24.

Також читайте 3 знаки зодіаку, які в найдовший день у році відчують, що таке справжнє кохання

Овен

Овнам може прилетіти новина, яка зруйнує їхнє відчуття стабільності. Можливо, хтось скасує плани, змінить умови домовленостей або проявить себе не так, як очікувалось. Це буде урок про те, що не все у житті можна спланувати та втримати. Але такий розвиток подій буде шансом навчитись бути гнучкішим і менш залежним від зовнішніх умов.

Гороскоп для Овнів

Лев

Левам 21 червня може відкритись правда, яка довго ховалась. Це може бути зрада, неприємна деталь із минулого партнера або розкриття чогось, що намагались ігнорувати. Та хоч правда і буде болючою, однак вона очистить простір і дасть змогу побачити деякі речі без ілюзій.

Гороскоп для Левів

Терези

Для Терезів День літнього сонцестояння може принести новину, яка буде пов'язана з роботою або фінансами. Ця інформація виб'є із колії, адже все вийде з-під контролю. Проте саме ця історія може підштовхнути до більш гнучких рішень або нового професійного шляху.

Гороскоп для Терезів

Крім цього, літнє сонцестояння допоможе двом знакам зодіаку відкрити внутрішній потенціал.