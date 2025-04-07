3 знаки зодіаку, яким кінець ретроградного Меркурія принесе успіх

Попри те, що ретроградний Меркурій часто приносить хаос, певні затримки й непорозуміння, однак його завершення таким точно не буде. Для деяких знаків зодіаку останні дні цього періоду стануть стартом для початку чогось нового та успішного.

Телець, Рак і Стрілець, успіх уже поруч – не опустіть свій шанс, пише LifeStyle24.

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Телець

Цьому знаку зодіаку прогнозують успіх одразу в кількох сферах життя.

Фінансові справи, які раніше знаходились на паузі, нарешті почнуть свій рух.

На роботі очікуйте на підвищення або високу нагороду.

У стосунках переважатимуть ясність і гармонія після останніх непорозумінь.

Інтуїція підкаже, коли треба діяти рішуче.

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Рак

Раки ж можуть розраховувати на гармонію в комунікації та серйозні прориви в особистому житті. Розмови, які "зависли у повітрі" нарешті пройдуть легко та результативно. Також вдасться залагодити старі конфлікти, а от в особистому житті буде шанс на розвиток поточних стосунків або несподіване знайомство. Тільки відкритий діалог може змінити все на краще.

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Стрілець

Нарешті Стрільці отримають бажане натхнення, яке допоможе з новими проєктами. Ідеї, що давно припали пилюкою, отримають шанс на реалізацію, а цікава подорож допоможе з новими знайомствами та проривами на роботі. Варто діяти швидко, щоб встигнути за своїм щастям.

Гороскоп для Стрільців

А от комусь у квітні загрожують проблеми на роботі. Ба більше, хтось навіть може втратити свою посаду.