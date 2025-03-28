Ретроградний Меркурій для цих 3 знаків зодіаку не виявиться проблемою

Період ретроградного Меркурія, який триває з 15 березня по 7 квітня, омине лише трьох знаків зодіаку. Ці щасливці можуть зітхнути з полегшенням.

Близнюки, Терези та Водолій, ретроградний Меркурій не принесе вам особливих проблем, а, можливо, навіть допоможе знайти нові можливості, пише LifeStyle24.

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Близнюки

Цього разу ретроградний Меркурій не зможе вибити Близнюків із колії. Практичність і терпіння допоможуть уникнути будь-яких негараздів. Просто продовжуйте робити свою справу й не звертайте уваги на інших. Крім того, можете розраховувати на певну вигоду, якщо докладете зусиль до конкретного завдання.

Гороскоп для Близнюків

Терези

Терези відчуватимуть себе надто впевненими, щоб зважати на ретроградний Меркурій. У квітні вдасться зберегти контроль над певною ситуацією, а енергія та харизма допоможуть легко розв'язати будь-які питання. У той час, коли інші метушитимуться, Терези лиш спостерігатимуть і будуть насолоджуватись стабільністю.

Гороскоп для Терезів

Водолій

Астрологи кажуть, якщо ретроградний Меркурій спробує дещо "розхитати" життя Водоліїв, то вони сприймуть це як поклик до пригод. Легкість, оптимізм і вміння імпровізувати допоможуть легко пристосуватись до будь-яких змін. Квітень стане часом нових ідей, подорожей та знайомств.

Гороскоп для Водоліїв

У період ретроградного Меркурія у когось почнеться біла смуга у житті. Гороскоп дав відповідь, хто це буде.