До кого зі знаків зодіаку у квітні повернеться людина з минулого

Астрологи кажуть, що квітень 2025 не обійдеться без несподіваних зустрічей і повернення тих, кого ви вже, здавалось би, відпустили. На жаль, деяким знакам зодіаку доведеться знову зіштовхнутись з історією, яка ще не завершена.

Рак і Лев, незабаром доведеться заглянути в очі минулому. Це може бути як шанс на завершення незакритого гештальту, або ж початок нового там, де не очікували, пише LifeStyle24.

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Рак

Відповідно до передбачення, людина, яка залишила слід у серці, може несподівано з'явитись знову. Є ймовірність контакту через лист, повідомлення або випадкову зустріч. Така подія викличе бурю емоцій і змусить задуматись, а чи справді було поставлено крапку. Уважніше прислухайтесь до свого серця, але не забувайте про раціональність. Поставте собі запитання: А чи дійсно ця історія варта другого шансу?

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Лев

Астрологи кажуть, що у життя Левів може увірватись хтось із далекого минулого. Це може бути стара любов або колишній друг чи подруга, де дещо залишилось недописаним чи недомовленим. Саме від вас залежатиме: переписати історію чи остаточно поставити крапку. Але спершу обов'язково перевірте з якими намірами прагне повернутись ця людина.

Гороскоп для Левів

Рішучість часто стає запорукою успіху. Тому у квітні астрологи рекомендували чотирьом знакам зодіаку проявити цю сильну сторону.