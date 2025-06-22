Літо, море та пісок: 2 знаки зодіаку, які мріють про відпустку

Декому ще не вдалось запланувати відпустку, а хтось уже пакує валізи, шукає дешеві авіаквитки й мріє втекти від сірої рутини бодай на декілька днів.

Терези та Стрілець, астрологи кажуть, що, можливо, настав час не просто мріяти про відпочинок, а пора бронювати білети, пише LifeStyle24.

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Терези

Терези давно втомились від щоденної метушні, зобов'язань і нескінченних компромісів. Вони мріють про ідеальну та гармонійну відпустку: з красивим готелем, смачними сніданками, прогулянками на заході сонця й естетичними фото в інстаграм. Цей знак зодіаку бажає не просто відпочити, а перезавантажити душу, знайти баланс і відчути, що життя – це не лише про обов'язки, а й про задоволення.

Гороскоп для Терезів

Стрілець

Стрільці належать до категорії невтомних мандрівників. Вони не можуть довго всидіти на місці, адже потребують нових вражень, горизонтів і знайомств. Найближчим часом їхнє бажання втекти на край світу дуже сильно посилиться. Вони мріють про квиток в один кінець: до океану, в іншу країну або у село до бабусі – головне, аби змінити свій простір.

Гороскоп для Стрільців

А чи знали ви, що для деяких знаків зодіаку солодощі – сенс життя. Вони не можуть уявити дня без чогось солоденького.