Яким двом знакам зодіаку пророкують крах на початку лютого

Початок лютого 2025 не для усіх почнеться з позитивних новин і приємних подій. Перший тиждень останнього зимового місяця для когось може виявитись дуже непростим.

Близнюки та Риби, астрологи переконані, що ситуація зміниться на краще ближче до середини місяця, пише LifeStyle24.

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Близнюки

Уже зовсім скоро початок місяця для Близнюків розпочнеться з розчарування у кар'єрі. Невдалі угоди, розбіжності з керівництвом чи проблеми з реалізацією важливих проєктів стануть каталізаторами для інших невдач. В особистому житті також не все буде гладко. Напруга у стосунках з близькими людьми досягне свого піка, тому на горизонті астрологи прогнозують грандіозний скандал. Усе, що Близнюки можуть зробити, так це не ухвалювати імпульсивних рішень і не піддаватись емоціям.

Гороскоп для Близнюків

Риби

Сильна втома чи занепад енергії будуть найгіршими помічниками на початку лютого. Емоційне вигорання та розчарування у стосунках з близькою людиною призведуть до відчуття краху. Також Рибам варто бути обачними у фінансових справах, бо існує ризик невдалих інвестицій та втрати чималої суми грошей. Зірки рекомендують приділяти достатньо часу відпочинку та не поспішати з висновками. Наступний день може відкрити правду на причини таких життєвих подій.

Гороскоп для Риб