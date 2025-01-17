Щасливі часи попереду – наближаються хороші новини для 2 знаків зодіаку
Отримати хорошу звістку – це бажання кожної людини. Однак найближчим часом так пощастить тільки обраним.
Телець і Рак, будьте відкритими до нових можливостей у житті, пише LifeStyle24.
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Телець
Найближчим часом Тельці можуть розраховувати на приємний сюрприз, про який стане відомо від керівництва. Новина буде пов'язана з підвищенням на роботі або ж звісткою про премію на кругленьку суму. Крім того, буде можливість налагодити стосунки з партнером і вивести їх на новий рівень.
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Рак
Астрологи прогнозують Ракам радісні новини від близьких людей. Слід очікувати або на поповнення в родині, або на звістку від далекого знайомого, або на примирення, яке всі очікували роками. Також можна розраховувати на успіх у важливій справі, яка тривалий час була в розробці та реалізації.
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