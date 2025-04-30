На два знаки зодіаку у травні чекає переїзд: хто це буде

Для когось травень стане початком нового етапу життя в іншому місті, країні чи новому домі. Переїзд – не випадковість, а закономірний крок до особистих змін.

Рак і Стрілець, переїзд – це прощання з минулим й багато надії на краще майбутнє. Якщо Всесвіт підштовхує до нової дороги – значить, попереду чекає щось важливіше, пише LifeStyle24.

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Рак

Не секрет, що цей знак зодіаку дуже сильно тримається за "своє гніздечко", однак у травні доведеться переосмислити поняття дому. Астрологи кажуть, що це може бути початок спільного проживання з другою людиною, покупка чи оренда житла, або ж переїзд із сімейних причин. Пам'ятайте, що внутрішнє "так" важливіше за логіку.

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Стрілець

Травень відкриє Стрільцям "вікно можливостей", яке буде пов'язане з переїздом – у нову країну чи місто. Такі зміни можуть бути як добровільними (подорож, робота, навчання), так і обставинними – коли життя змушує наважитись на таку зміну. Астрологи переконані, що у новому місці Стрільці знайдуть не лише новий простір, а й нові сенси.

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