Хто зі знаків зодіаку у травні остаточно попрощається зі своїм минулим

Останній весняний місяць – це ідеальний період для звільнення від тягаря минулого. До декого прийде усвідомлення, що триматись за старе – значить заважати собі рухатись уперед.

Рак і Козоріг, прощання з минулим стане початком нового, легшого життя, пише Lifestyle24.

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Рак

Ракам варто відпустити старі образи, які вони тримали у собі роками. Астрологи кажуть, що звільнитись від тягаря провини чи просто вибачити буде складно, але необхідно. Дайте собі можливість жити далі без тіні минулого.

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Козоріг

Цього місяця Козорогам доведеться переглянути пріоритети. Буде можливість припинити довгі, але виснажливі стосунки, або ж розірвати зв'язки, які гальмували ваш розвиток. Минуле більше не здаватиметься стабільним – і саме це підштовхне до рішучого кроку. Не озирайтесь – попереду набагато більше, ніж собі уявляєте.

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У травні дехто може розраховувати на приємні несподіванки на роботі. Астрологи розповіли, про кого йде мова.