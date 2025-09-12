Завершення тижня принесе багатьом відчуття втоми й бажання підбити підсумки. Однак у когось накопичені емоції можуть виливатись у конфлікти.

Лев і Діва, зірки радять бути стриманішими, щоб не зіпсувати стосунки з дорогими для серця людьми, пише LifeStyle 24.

Лев

Цей знак зодіаку звик до того, що останнє слово завжди за ним. У кінці тижня бажання відстояти свою позицію може зіткнутись з чужою упертістю. Астрологи переконані, що ризик сварки доволі високий, особливо у родинному колі або з партнером. Однак є шанс зменшити рівень напруги, якщо постійно не наполягати на своїй правоті.

Діва

Для Дів емоційність стане справжнім випробуванням. Вони можуть спалахнути через дрібницю, а слова, сказані на емоціях, боляче зачеплять близьку людину. Зірки підказують, що у такій ситуації контроль – ключ до спокою. Якщо не хочете псувати стосунки з близькими людьми, то маєте цінну пораду, яка допоможе цього досягти.

