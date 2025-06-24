Кому зі знаків зодіаку кінець червня принесе погані новини

Кінець першого літнього місяця може бути емоційно непростим для певних знаків зодіаку. Деякі затримки, конфлікти чи несподівані новини можуть вибити з рівноваги.

Близнюки, Стрілець і Водолій, кінець червня – це час, коли важливо зберігати спокій, уникати імпульсивних рішень і не панікувати. Навіть неприємна новина – це поштовх до змін або перезавантаження, пише LifeStyle24.

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Близнюки

Кінець червня може принести Близнюкам емоційний спад або розчарування у стосунках. Є ймовірність неприємної розмови або розкриття інформації, яка змусить інакше подивитись на когось близького. Чутливість до критики підвищиться, тому важливо не брати все близько до серця.

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Стрілець

Для оптимістичних Стрільців останні дні червня можуть стати випробуванням на стійкість. Астрологи прогнозують неприємну звістку, яка буде пов'язана з роботою або подорожами. Варто не поспішати з рішеннями й не покладатись на обіцянки інших.

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Водолій

Цьому знаку зодіаку варто бути обережним у фінансових і юридичних питаннях. Кінець червня може принести новини про втрати, борги чи затримки, які вимагають швидкої реакції. Також є ризик конфлікту з колегами або керівництвом через непорозуміння.

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Є й такі знаки зодіаку, які не уявляють свого життя без солодощів. Це є частиною їх самих.