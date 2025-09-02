У житті бувають моменти, коли зірки складаються особливо вдало. Саме так буде для двох знаків – їхні найближчі дні обіцяють багато радості, легкості та нових можливостей.

Діва та Козоріг, вам варто відпустити зайві хвилювання, зосереджуючись на позитиві й щастю, яке вже стоїть на порозі дому, пише LifeStyle 24.

Діва

Для Дів настає період внутрішньої гармонії та успіху. Зірки допоможуть сяяти ще яскравіше, ніж це було раніше: у роботі можливі приємні новини, у стосунках – більше тепла та уваги. Осінні дні подарують цим представникам багато натхнення та впевненості у собі.

Гороскоп для Дів

Козоріг

Козороги зможуть відчути полегшення після напружених тижнів. Попереду час, коли дрібні проблеми вирішуватимуться самостійно, а на горизонті з'являться приємні сюрпризи. Для когось це буде зустріч із важливою людиною, для інших – добрі новини у справах.

Гороскоп для Козорогів

