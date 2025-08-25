Зміни завжди лякають, але для деяких знаків вони несуть лише добро. Та цього разу зірки підказують – новий етап відкриє найкращі перспективи.

Близнюки та Козоріг, настав час відкинути страхи. Зміни, що прийдуть у ваше життя, це зовсім не загроза, а навпаки, шанс відкрити двері у світ нових можливостей, пише LifeStyle 24.

Близнюки

Усім відомо, що Близнюки – природжені шукачі пригод. Їм не варто боятись змін, бо саме вони дають свіже повітря, нові ідеї та знайомства. Цей період допоможе вирости професійно та особисто, тож важливо не зупинятись й приймати всі виклики з легкістю та без страху.

Гороскоп для Близнюків

Козоріг

Для Козорогів зміни – це шанс відчути справжню свободу. Нові можливості принесуть не лише розвиток, а й духовне оновлення. Є шанс отримати саме те, про що давно мріяли, якщо довіритеся долі й не будете чіплятись за старе. Навчіться відпускати те, що заважає рухатись вперед, й тоді життя замайорить новими барвами.

Гороскоп для Козорогів

На жаль, цього тижня будуть і ті, кому прогнозують деякі проблеми.