У кого зі знаків зодіаку найближчим часом висока ймовірність конфліктів

Попри те, що найближчим часом загальна енергетика сприятиме спокою та гармонії, декому доведеться зіштовхнутись з неприємними ситуаціями. Конфлікти можуть виникнути на рівному місці, що матиме негативний вплив на настрій та наступні події.

Овен і Телець, обачність і стриманість можуть допомогти зберегти гарний настрій, пише LifeStyle24.

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Овен

Весна для Овнів розпочалась з припливу енергії та прагнення до самовираження. Але найближчим часом у життя можуть увірватись конфліктні ситуації, які вимагатимуть від вас довести власну правоту. Астрологи рекомендують послуговуватись раціональності та стриманості й у жодному разі не йти на провокації. Щоб допомогти емоційному стану, займіться улюбленими заспокійливими заняттями.

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Телець

Весняні дні обіцяють бути впевненими та стабільними. Однак в один період почнеться черга з певних несподіваних подій, які можуть зруйнувати певні плани та спокій. Щоб уникнути стресових і конфліктних ситуацій, треба зберігати спокій та гнучкість. Якщо потребуватимете поради, як вчинити в тій чи іншій ситуації, то зверніться за нею до людини, якій найбільше довіряєте.

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