3 знаки зодіаку не зможуть без кави через магнітні бурі: про кого йдеться

Дуже часто магнітні бурі мають вплив на емоційний стан, рівень енергії та звички. У такі дні дехто рятується ароматною та смачною кавою.

Близнюки, Діва та Стрілець, кава під час магнітних бур – це не просто напій, а необхідність для "виживання", так само як і вода, пише LifeStyle24.

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Близнюки

Близнюки завжди перебувають у русі. Однак магнітні бурі дещо уповільнюють ритм життя, додають емоцію роздратування та відбирають концентрацію. Кава для них – це ритуал, який допомагає повернутись до нормального стану. Без неї дні здаються сірими та непродуктивними.

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Діва

Діви намагаються тримати все під контролем, однак магнітні бурі виб'ють їх із колії. Вони починають швидше втомлюватись та втрачати пильність. Гаряча чашка якісної кави – це не лише енергія, а й заспокоєння нервової системи.

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Стрілець

Стрільцям важко даються моменти, коли їх організм підводить. А саме це і відбувається під час магнітних бур: слабкість, головний біль, знижена продуктивність. А кава стає єдиним "перемикачем" в активний режим. Ба більше, однією чашкою в день вживання цього напою не обмежується.

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Однак, у липні будуть і щасливі дні. Для декого цей місяць стане найкращим у році.