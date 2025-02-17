У кого зі знаків зодіаку цього тижня нарешті закінчиться чорна смуга в житті

З 17 по 23 лютого хтось може відчути завершення періоду невдач та початок позитивних змін у житті. Цей тиждень обіцяє бути сприятливим для багатьох знаків зодіаку, особливо для тих, хто готовий приймати зміни та відкритий до нових можливостей.

Лев, Терези й Козоріг, очікуйте на приємні сюрпризи та дозвольте собі відпочити, пише LifeStyle24.

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Лев

Цього тижня астрологи обіцяють вам значні зміни в особистих стосунках. Можливе покращення взаєморозуміння з партнером або нові знайомства. Це сприятливий період для зміцнення емоційних зв'язків та розв'язання давніх конфліктів. Ймовірно, відбудеться відверта розмова, яка змінить усе на краще, або навіть несподівана приємна зустріч, що надихне Левів на новий етап у житті.

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Терези

Зорі напророкували вам нові можливості для реалізації свого професійного потенціалу. Ви зможете реалізувати проєкти, які довго відкладалися. Підвищення на посаді або визнання заслуг стануть приємним бонусом. Головне – не боятися брати на себе відповідальність і проявляти ініціативу.

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Козоріг

Козороги відчують полегшення в особистому житті. Непорозуміння з близькими людьми почнуть зникати, поступаючись місцем гармонії та взаємоповазі. Це вдалий час для відновлення старих зв'язків та налагодження сімейних стосунків. Крім цього, з'явиться більше енергії та мотивації. Якщо раніше було відчуття емоційного виснаження, то зараз Козероги зможуть повернутися до активного життя.

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