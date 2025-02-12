Техніка, одяг чи емоції: що подарувати кожному знаку зодіаку, щоб точно їх вразити

Інколи здивувати другу половинку подарунком дуже складно. Однак якщо прислухатися до порад астрологів, то обрати презент стає значно простіше.

Ці подарунки точно захоплять серця ваших коханих, пише LifeStyle24.

Не пропустіть Хто зі знаків зодіаку є найкращим коханцем

Гороскоп для всіх знаків зодіаку: який подарунок обрати

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп для Овнів

Цей знак зодіаку обожнює пригоди, тому подарунок має бути яскравим і цікавим. Гарними варіантами можуть стати: сертифікат на похід у квест або квитки на концерт улюбленого виконавця.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп для Тельців

Тельці цінують комфорт і красу. Подаруйте цьому знаку зодіаку м'який плед або стильний предмет декору – тоді ви точно почуєте щирі слова подяки.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп для Близнюків

Близнюки полюбляють дізнаватися щось нове. Тому чудовими подарунками можуть бути – книга, гаджет або квитки на культурний захід.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп для Раків

Дбайливі та сентиментальні Раки дуже зрадіють подарункам, які викликають сильні емоції. Так, цей знак зодіаку можна вразити фоторамкою з вашим спільним фото, альбомом спогадів або затишними парними речами.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп для Левів

Леви обожнюють розкіш і увагу, тому слід подарувати щось ефектне. Модний аксесуар, вишуканий парфум або ювелірна прикраса – те, про що мріє цей знак зодіаку.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп для Дів

Подарунок для Дів має бути корисним і продуманим. Цьому знаку зодіаку точно сподобається набір для догляду за собою, якісний блокнот або стильний рюкзак.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп для Терезів

Терезам слід подарувати щось витончене й гарне. Для поціновувачів естетики ідеальними варіантами будуть: ароматичні свічки, дизайнерські прикраси або сертифікат у спа-салон.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп для Скорпіонів

Скорпіонам сподобаються незвичайні та загадкові речі. Стильна прикраса з камінням або детективна література – стане чудовим подарунком для цього знаку зодіаку.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп для Стрільців



Для Стрільців ідеально підійде щось, пов'язане з мандрами. Туристичний набір або модний рюкзак точно стануть їм у пригоді.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп для Козорогів

Козороги цінують практичні подарунки. Тому слід звернути увагу на якісні та довговічні речі, наприклад, на шкіряний гаманець, класичні годинники або набір гарного чаю, чи кави.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп для Водоліїв

Водоліям подобаються новітні технології. Потіште цей знак зодіаку незвичайним гаджетом або креативним аксесуаром для дому.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп для Риб

Ідеальним подарунком для Риб стане щось, що зможе викликати емоції. Серед таких варіантів: романтична вечеря, квитки на концерт або теплий шарф ручної роботи.