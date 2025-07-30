Цей тиждень може стати часом змін в кар'єрі для 3 знаків зодіаку. Керівництво може бути незадоволеним їхньою роботою, тож доведеться приймати складні рішення.

Скорпіони, Леви та Овни матимуть складні останні дні липня та початок серпня. Цей період буде морально важким, однак потім ви зрозумієте, що все було на краще. Детальніше читайте в гороскопі LifeStyle 24.

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Хто вже днями може мати проблеми на роботі?

Скорпіон

Кінець липня приготував для вас значні випробування, які вплинуть на ваш психологічний стан і фінансове становище. Вам буде складно прощатися з колегами, покидати свою зону комфортну, однак згодом ви подивитесь на цю ситуацію збоку і зрозумієте, що життя підготувало для вас щось набагато краще.

Гороскоп для Скорпіонів

Овен

Овни цими днями будуть за крок до звільнення. На роботі вас чекає неприємна ситуація, яка кардинально змінить хід подій. Хоч ви і зможете вийти з неї гідно, остерігайтеся колег, які заздрять і чекають вашого краху.

Гороскоп Для Овнів

Лев

Останні кілька місяців були складними для вас. Ви перестали отримувати задоволення від роботи, що негативно позначилось на якості її виконання. Астрологи рекомендують Левам шукати нове місце роботи – те, яке дійсно вам сподобається.

Гороскоп для Левів