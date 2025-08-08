Робочий тиждень нарешті добіг кінця, тож попереду – приємні вихідні. Для деяких знаків зодіаку вони будуть особливо приємними, адже партнери приготували романтичні сюрпризи.

Зокрема ця ніч буде пристрасною для Скорпіонів, Тельців і Левів. Гороскоп для них читайте далі на LifeStyle 24.

Скорпіон

У Скорпіонів сьогодні буде пристрасна та емоційна ніч. Ви можете зблизитися з партнером або ж пристрасть заполонить вами після випадкової романтичної зустрічі. Сповна насолодіться цим моментом й дозвольте собі більше.

Гороскоп для Скорпіонів

Телець

Тельцям астрологи радять не боятися своїх інтимних бажань. Не бійтеся впустити кохання у своє життя та сповна відчути, що таке насолода.

Гороскоп для Тельців

Лев

Для Левів партнери готують романтичний і пристрасний вечір. Ваша сексуальність точно підкорить того, до кого відчуваєте симпатію. Будьте готовими до експериментів і не бійтеся висловлювати свої бажання.

Гороскоп для Левів