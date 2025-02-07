Віддають перевагу стресу – про які знаки зодіаку йдеться

Стрес – це емоція, яку кожна людина переживає за своє життя. Однак дехто вміє тримати себе в руках, а для когось це справжній виклик.

Рак, Діва та Козоріг, чутливість, перфекціонізм і емоційність можуть призводити до нервової напруги та тривожності, пише LifeStyle24.

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Рак

Цей знак зодіаку хвилюється за все, що відбувається довкола. Раки можуть перейматись навіть через чужі проблеми, легко піддаються емоційному вигоранню та часто переживають за рідних більше, ніж за себе. Астрологи рекомендують дбати про себе так само як і про інших, і тоді життя неодмінно замайорить новими барвами.

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Діва

Астрологи звертають увагу на те, що Діви занадто вимогливі до себе. Вони люблять контроль, порядок і чіткість, а коли якась з умов не працює – то починається паніка. Зірки рекомендують навчитись відпускати ситуацію, адже не все можна контролювати.

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Козоріг

Козороги дуже часто беруть на себе занадто багато й обмежують відпочинок. Вони часто працюють до виснаження, а якщо щось не вдається, то звинувачують тільки себе. Така поведінка може бути причиною стресу, безсоння та нервового виснаження.

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