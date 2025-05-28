Їх варто остерігатись – 3 знаки зодіаку, які є енергетичними вампірами

Після розмови з деякими людьми може відчуватись виснаженість, навіть якщо нічого особливого не сталось. Астрологи кажуть, що у зодіакальному колі є знаки, які підсвідомо або іноді цілком свідомо "висмоктують" енергію інших, не тому, що злі – просто їм так легше регенеруватись чи відчувати себе потрібними.

Рак, Діва та Скорпіон, кожен з вас може витягнути з інших людей певний ресурс, однак такою поведінкою зловживати точно не варто, пише LifeStyle24.

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Рак

Раки – дуже турботливі та добрі, але коли відчувають себе незахищеними, то легко йдуть на емоційний шантаж. Вони можуть "витискати" з інших увагу й співчуття, нагадуючи про свою вразливість. Іноді цей знак зодіаку робить це ненавмисно – просто йому потрібно, щоб хтось прожив "емоцію" разом із ними.

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Діва

Діви дуже рідко влаштовують емоційні сцени, але виснажують через надмірну критику, зауваження та дріб'язковість. Їхня потреба все виправити може викликати тривогу й втому у тих, хто поруч. Астрологи кажуть, що таке проживати буває енергетично непросто, навіть якщо це відбувається з любов'ю.

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Скорпіон

Скорпіони – харизматичні, загадкові, але часто створюють навколо себе напружену атмосферу. Вони вміють "впиватись" у найслабше місце співрозмовника, іноді навіть не усвідомлюючи цього. Цей знак зодіаку потребує глибоко відчувати інших, але це вимагає багато енергії від співрозмовників. Після розмови зі Скорпіонами багато хто відчуває емоційну втому.

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