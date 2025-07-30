Останній місяць літа буде багатим на несподіванки. Зокрема для одного зі знаків зодіаку він стане визначальним у житті, адже попереду важлива подія – одруження.

До весільних клопотів і майбутнього сімейного життя варто готуватися Рибам, кажуть астрологи в гороскопі LifeStyle 24.

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Риби

Гороскоп для Риб

Цього року літо буде сприятливим для одруження Риб. Якщо у ваших стосунках з партнером панує любов, гармонія та взаєморозуміння, то не варто зволікати. Наважтеся на важливий крок, який рано чи пізно доведеться зробити.

Астрологи впевнені, що союз, який укладете в серпні, буде успішним і довготривалим. Та пам'ятайте, що будь-які стосунки потребують кропіткої праці від обох партнерів. Щоб зберегти та примножити те, що у вас є зараз, у подружньому житті треба багато працювати.

Також завжди дослухайтеся до свого серця й уникайте помилок, які робили в попередніх стосунках. Залиште все минуле позаду, відпустіть всі образи й будуйте сімейне життя з довірою та безумовною любов'ю.