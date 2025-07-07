Чи можна християнам купувати іграшки Лабубу: відповідь священника ПЦУ

Іграшки Лабубу стрімко стають популярними серед дітей та підлітків в Україні. Однак далеко не всі дорослі розуміють інтерес малечі до цих трендових ляльок.

Ба більше, віряни сумніваються, чи можна купувати ці іграшки своїм дітям. Детальніше про це – розповідає LifeStyle24 з посиланням на відео Олексія Філюка, священника Православної Церкви України.

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Чи можна вірянам купувати іграшки Лабубу

Священник Православної Церкви України Олексій Філюк публічно закликав батьків утриматися від купівлі таких ляльок. Він звернув увагу на вигляд цих іграшок й на сенси, які вони можуть нести.

Це ляльки, які схрещені з якимось чортиком. Дитина має мати дитинство, але купляти їй будь-що, бо ви хочете бути модними... Моліться за дітей, купіть малечі дитячу Біблію,

– зазначив отець Олексій.

Водночас священник ПЦУ наголосив, що не надає іграшці Лабубу магічної сили, але не розуміє її користі. Крім цього, отець Олексій застерігає, що потворні риси, зокрема зуби ляльки, можуть викликати у дитини страх. Тому чоловік порадив вірянам купити малечі смаколик, замість іграшки Лабубу.

Що відомо про іграшки Лабубу

Лабубу – це пухнасті ляльки з великими очима та химерними зубами. Такі іграшки схожі на фантастичних істот й водночас на казкових чудовиськ.

Вони походять з Азії й стали трендом у соцмережах, особливо серед підлітків і блогерів. Ці іграшки активно колекціонують, знімають з ними відео та дарують на свята. Ба більше, з такими ляльками помічали відомих особистостей, зокрема Ріанну, Дуа Ліпу, Шер та інших.

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