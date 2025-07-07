Более того, верующие сомневаются, можно ли покупать эти игрушки своим детям. Подробнее об этом – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на видео Алексея Филюка, священника Православной Церкви Украины.

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Можно ли верующим покупать игрушки Лабубу

Священник Православной Церкви Украины Алексей Филюк публично призвал родителей воздержаться от покупки таких кукол. Он обратил внимание на вид этих игрушек и на смыслы, которые они могут нести.

Это куклы, которые скрещены с каким-то чертиком. Ребенок должен иметь детство, но покупать ему что угодно, потому что вы хотите быть модными... Молитесь за детей, купите малышам детскую Библию,

– отметил отец Алексей.

В то же время священник ПЦУ отметил, что не придает игрушке Лабубу магической силы, но не понимает ее пользы. Кроме этого, отец Алексей предостерегает, что уродливые черты, в частности зубы куклы, могут вызвать у ребенка страх. Поэтому мужчина посоветовал верующим купить малышам вкусности, вместо игрушки Лабубу.

Что известно об игрушках Лабубу

Лабубу – это пушистые куклы с большими глазами и причудливыми зубами. Такие игрушки похожи на фантастических существ и одновременно на сказочных чудовищ.

Они происходят из Азии и стали трендом в соцсетях, особенно среди подростков и блогеров. Эти игрушки активно коллекционируют, снимают с ними видео и дарят на праздники. Более того, с такими куклами замечали известных личностей, в частности Рианну, Дуа Липу, Шер и других.

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