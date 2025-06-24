В то же время некоторые верующие интересуются, можно ли христианам верить в приметы и суеверия. Что говорит об этом церковь – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на интервью Ивана Жука, священника УГКЦ.

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Что церковь говорит о суевериях

Священник Украинской греко-католической церкви Иван Жук отметил, что Церковь негативно относится к суевериям. Настоящая вера должна основываться на Божьем Слове, а не на народных приметах или магических практиках. По словам отца, суеверия не только ограничивают людей в свободе, но и оказывают на них психологическое давление и противоречат основам христианской веры.

Суеверия перечеркивают веру. Есть первая Заповедь Божья: "Я Господь Бог твой, пусть не будет у тебя других богов, кроме Меня",

– отметил священник УГКЦ.

Иван Жук добавил, что каждый христианин должен читать Священное Писание и соблюдать Заповеди Божьи. Кроме этого, верующим не следует обращаться к гадалкам и самостоятельно пытаться гадать, ведь это тяжкий грех.

Что говорит церковь о суевериях / Фото Freepik

Что нельзя делать христианам

В Библии христиане могут найти четкие наставления относительно того, что нельзя делать тем, кто хочет быть истинным последователем Христа. Так, верующим не разрешается поклоняться другим богам, идолам или предоставлять кому-то статус выше Бога. В Книге Исход (20:3-5) Господь провозглашает: "Да не будет у тебя других богов перед Мною! Не делай себе резьбы и всякого подобия из того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде под землей". Именно поэтому Бог должен быть на первом месте в жизни христианина.

Также Священное Писание предостерегает от грехов против ближних. В Послании к Римлянам (13:9) говорится о том, что христиане должны жить в любви и одновременно избегать ненависти, злобы, мести, зависти, обмана и гордыни. Кроме этого, клевета и сплетни тоже считаются недопустимыми для верующего.