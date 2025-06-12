О том, разрешено ли христианам играть в азартные игры, и можно ли назвать это грехом – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на видео Алексея Филюка, священника Православной Церкви Украины.
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Грех ли христианам играть в азартные игры
По словам отца Алексея Филюка, играть в азартные игры, где есть ставка – это грех. Ведь в таких случаях человек думает о выигрыше, что пробуждает азарт – сильное и неконтролируемое желание победить или финансово обогатиться. Однако такое состояние постепенно превращается в зависимость, которая разрушает личность и отдаляет человека от Бога.
В то же время игру без ставки нельзя назвать греховной. Так, когда друзья собираются поиграть в бильярд или настольные игры без всякой материальной выгоды, то тогда это воспринимается как форма отдыха. То есть такая деятельность не вредит человеку духовно, если не занимает много времени и не становится навязчивой.
Когда человек имеет в своем сердце азарт, то это будет его тянуть к азартным играм и сделает ему азартную жизнь, которая до добра не доведет,
– заверил священник ПЦУ.
Отец Алексей посоветовал верующим не быть зависимыми от азартных игр, а вместо этого изучать Священное Писание и молиться Богу.
Почему верующим нельзя врать
Любая ложь разрушает доверие между людьми и отношения с Богом. В Библии написано, что правда – это путь к свету, тогда как обман приводит к духовному помрачению.
Как говорит священник ПЦУ Юлиан Тимчук, существует "правило дурака", по которому одного человека можно постоянно обманывать, всех людей – только раз, но обманывать всех систематически – невозможно. Он заметил, что Господь никогда не лгал и учил этому своих учеников.